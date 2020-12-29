شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يضم مدرب شالكه إلى جهازه المعاون فى ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، الاستعانة بأحد كوادر نادي شالكه لتعزيز جهازه بعنصر جديد، وأعلن نادي شالكه في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، عن رحيل أندرياس شلومبرجر، رئيس قسم اللياقة والتأهيل، لينضم إلى ليفربول.

وسبق لشلومبرجر العمل مع كلوب في نادي بوروسيا دورتموند فى الفترة من عام 2012 إلى 2015، قبل أن يرحل المدرب الألماني إلى إنجلترا، لتدريب الريدز، ويمتلك شلومبرجر خبرات هائلة، نظراً لعمله مع الاتحاد الألماني لكرة القدم ونادي بايرن ميونخ، بالإضافة إلى بوروسيا مونشنجلادباخ، الذي غادره صوب شالكه في يناير الماضي.

وربما أراد كلوب الاستعانة بخدمات أحد معاونيه السابقين في دورتموند، للتعامل مع الأزمات المتعاقبة التي يعاني منها الفريق مؤخراً، والمتعلقة بكثرة إصابات لاعبيه.

ومنذ بداية الموسم الحالي، فقد ليفربول أكثر من لاعب لفترات طويلة بسبب الإصابات المتتالية، مما دفعه للاعتماد على عدد من العناصر الشابة. الوضع في مصر

اصابات 133,900

تعافي 110,436

وفيات 7,466

كانت هذه تفاصيل خبر كلوب يضم مدرب شالكه إلى جهازه المعاون فى ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.