شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو: بيل سيغيب عدة أسابيع بسبب الإصابة وسعيد بتطور «ندومبلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير، أن جاريث بيل، لاعب الفريق سيغيب عدة أسابيع، بعد إصابته في ربلة الساق، خلال انتصار على مضيفه ستوك سيتي في دور الثمانية لكأس الرابطة الأسبوع الماضي.



وشارك بيل، المنضم على سبيل الإعارة من ريال مدريد، أساسيا وهز الشباك في الفوز 3-1، لكنه خرج مصابا بين الشوطين.



ويعاني مورينيو من نقص الخيارات لتعويض بيل في الهجوم، حيث قال المدرب البرتغالي إن شكوكا تحوم حول مشاركة لوكاس مورا وكارلوس فينيسيوس في مباراة فولهام غدا الأربعاء.



وأضاف، «لا أتوقع أن يكون بيل جاهزا، كما توجد شكوك حول مشاركة لوكاس وفينيسيوس في مباراة فولهام، إصابة بيل ليست خطيرة لكني أتوقع غيابه عدة أسابيع».

وعبر مورينيو أيضا عن سعادته بتطور مستوى تانجاي ندومبلي في المباريات الأخيرة، خاصة بعد أن هز الشباك في التعادل 1-1 يوم الأحد مع مضيفه وولفرهامبتون واندرارز، لكنه قال إن اللاعب الفرنسي ليس لائقا بما يكفي حتى الآن لخوض 90 دقيقة كاملة.



وعلق مورينيو، «أنا سعيد بأدائه باستثناء مباراتين لم يكن في المستوى المطلوب، إجمالا شهد مستواه تطورا كبيرا، اللعب في هذا المستوى المرتفع في الدوري الممتاز والبقاء في الملعب لمدة 90 دقيقة خطوة للأمام في طريق الوصول إلى أفضل مستوى لياقة بدنية. يقدم ندومبلي عروضا جيدة جدا ويضيف أشياء جيدة للفريق».