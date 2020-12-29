شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواجهات ساخنة فى الدوري العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الكروى الأول بنادى الجونة، بقيادة رضا شحاتة، نظيره مصر المقاصة الذى يدربه إيهاب جلال فى الثانية والنصف عصر اليوم الأربعاء، على ملعب خالد بشارة ضمن مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدورى الممتاز.

يدخل الجونة، صاحب الأرض، اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير على أسوان بهدف نظيف ليرتفع رصيده إلى 8 نقاط فى المركز الثانى، ويسعى لمواصلة المسيرة القوية التى بدأها الفريق منذ انطلاق البطولة.

وحرص رضا شحاتة خلال الأيام الماضية على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين للوصول بهم إلى أعلى فورمة تمكنهم من الظهور بمستوى جيد خلال المباريات، كما شدد على لاعبيه بضرورة التركيز واحترام المنافسين لتحقيق الانتصارات والحفاظ على وضع الفريق فى الجدول.. فيما يرفع المقاصة شعار التحدى أمام صاحب الأرض لرغبته فى العودة بانتصار يعوض النقاط التى فقدها مؤخرا بعد تعادله مع المصرى 1-1 فى الجولة الأخيرة ليرتفع رصيده إلى 4 نقاط فى المركز الثالث عشر. وعكف إيهاب جلال، المدير الفنى، خلال الأيام الماضية على علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون لتجنب تكرارها.

عماد النحاس - صورة أرشيفية

على الجانب الآخر، يلتقى المقاولون العرب فى مواجهة صعبة أمام البنك الأهلى، فى الخامسة مساء اليوم على ملعب الأول فى نفس الجولة، ويعانى ذئاب الجبل من سوء النتائج منذ بداية الدورى، حيث أصبح الفريق الذى خسر جميع المباريات متذيلا جدول الترتيب دون رصيد. ويسعى عماد النحاس، المدير الفنى، لكسر حاجز الهزائم المتتالية للفريق فى البطولة، فيما يأمل البنك الأهلى فى الفوز لرفع رصيده بثلاث نقاط جديدة بعد تعادله الأخير مع الإسماعيلى دون أهداف ليصل إلى النقطة الخامسة فى المركز السابع.

وتختتم لقاءات اليوم بمواجهة تجمع المصرى بقيادة على ماهر، مع غزل المحلة، الذى يقوده خالد عيد، فى السابعة والنصف مساء على ملعب برج العرب، ويحتل أبناء بورسعيد المركز الرابع برصيد 6 نقاط بعد تعادله الأخير مع المقاصة 1-1، فيما يحتل المحلة المركز التاسع برصيد 5 نقاط بعد فوزه على طلائع الجيش بهدفين للا شىء.