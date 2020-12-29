الإسماعيلي يمنح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات بعد الفوز على أسوان

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب منح محمد وهبة مدرب الإسماعيلى لاعبيه راحة سلبية قصيرة من التدريبات لمدة 24 ساعة بعد الفوز على أسوان بهدفين لحساب الجولة الخامسة من عمر الدورى المحلى. ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته اعتبارا من الخميس المقبل استعدادا للقاء المقاصة يوم الأحد المقبل بالأسبوع السابع. الوضع في مصر

اصابات 133,900

تعافي 110,436

وفيات 7,466

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