شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من مدرب الإسماعيلي بعد حصد أول ثلاث نقاط في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب قال محمد وهبة مدرب الإسماعيلى أنه هدفه الأول والأخير هو إسعاد الجماهير التي يعلم مدى عشقها للفريق. وأضاف :أود أن أشكر اللاعبين الذين كل ما يحتاجوه فقط هو الدعم والثقة من أجل استمرار الانتصارات. وأتم حديثه المقتضب :«لا أهتم بأى مسميات ما يشغلنى هو خدمة فريقى الذي نشأت بين جدرانه والقادم أفضل. وحصد الفريق أول انتصار محلى هذا الموسم على حساب أسوان بثنائية في إطار الأسبوع الخامس من عمر الدورى المحلى». الوضع في مصر

اصابات 133,900

تعافي 110,436

وفيات 7,466

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