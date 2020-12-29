شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يتأهب لمواجهة نيوكاسل لتوسيع فارق النقاط فى صدارة «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل فى العاشرة، مساء اليوم الأربعاء، الفريق الكروى الأول بنادى ليفربول، تحديا جديدا بالدورى الإنجليزى، أمام نيوكاسل، فى الجولة السادسة عشرة من البيريميرليج.

تكمن صعوبة اللقاء فى تعادل الريدز فى المباراة السابقة أمام ويست بروميتش، والتى أثارت غضب الجماهير بسبب تراجع أداء اللاعبين، وعلى رأسهم النجم المصرى محمد صلاح.

ويفتقد الريدز جهود مدافعه جويل ماتيب، الذى يعانى من إصابة عضلية فى أعلى الفخذ، خلال مشاركته الأخيرة مع فريقه أمام نيوكاسل، ويسعى لاعبو ليفربول لحصد النقاط الثلاث للمباراة لرغبتهم فى الاستمرار على المنافسة على اللقب والحفاظ على الصدارة التى يحتلها الفريق الإنجليزى برصيد 32 نقطة، بفارق خمس نقاط عن ليستر سيتى، أقرب منافسيه الذى يحتل المركز الثانى برصيد 29 نقطة.

وحاول المدرب الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لليفربول، احتواء غضب الجماهير من خلال تصريحاته الصحفية التى أكد خلالها أن اللاعبين لديهم رغبة فى تعويض التعادل أمام ويست بروميتش بتحقيق الفوز فى مباراة اليوم، وقال: النتيجة أثارت عزيمة الفريق لتصحيح الأخطاء خلال الوقت القصير المتبقى على مباراة نيوكاسل، المقررة على ملعب سانت جيمس باركو، كانت الصحف الإنجليزية قد رصدت غضب يورجن كلوب، المدير الفنى، أثناء تعادل الفريق الإنجليزى فى المباراة السابقة، وأكدت صحيفة «ديلى اكسبريس» أن المدير الفنى كان غاضبا لعدم توسيع الفارق لصدارة الدورى الإنجليزى، وفى المقابل يأمل نيوكاسل فى تحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة اليوم لتحسين مركزه بالدورى، خصوصا أنه يقبع فى المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة.