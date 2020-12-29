شكرا لقرائتكم خبر عن لامبارد: تشيلسى يمر بمرحلة صعبة وعانينا بسبب غياب زياش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى فرانك لامبارد، المدير الفني لتشيلسي، حزنه على تعادل فريقه مع أستون فيلا 1-1، أمس الإثنين، في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وقال لامبارد، في لشبكة «سكاي سبورتس»، «مررنا بمرحلة صعبة، ونريد التحسين، شاهدنا الفريق بأسلوب لعب جيد. لكن ذلك لم يظهر أمام المرمى، نحن مضطرون للحفاظ على النسق، لأن الموسم مضغوط، لقد مررنا بوقت عصيب بعض الشيء، وضد أستون فيلا رأيت بعض الأمور التي أحبها».

وتابع: «تراجع مستوى تشيلسي مع غياب زياش؟ لا أعتقد أنها مصادفة، لكن في الوقت نفسه لا يمكننا الأخذ بهذا القول بشكل كامل، بسبب أسلوب لعب زياش، كان الفريق فعالا للغاية من حيث التمريرات الحاسمة وصنع الفرص، وكنا مرنين للغاية حتى الوقت الذي أصيب فيه ضد ليدز، هناك احتمال أن يكون زياش جاهزا ضد مانشستر سيتي، إذا استمر في عملية التعافي».