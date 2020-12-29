شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يدرس استمرار محمد وهبة في قيادة الدروايش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، استمرا محمد وهبة، المدير الفني المؤقت الذي تولى المسؤولية خلفا للمقال، البرازيلي، ريكاردو، الذي حقق نتائج سلبية خلال بداية الدروايش في مسابقة الدوري الممتاز.

ووفقا لمصدر داخل قلعة الدراويش، فأن المجلس يدرس عدد من السير الذاتية للمدربين الأجانب، بجانب استمرار محمد وهبة، في القيادة الفنية للإسماعيلي خاصة بعد تحقيقه الانتصار الأول للدراويش على حساب أسوان بهدفين نظيفين.