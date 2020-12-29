شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان: هازارد يعود أمام إلتشي واتمنى استمرار راموس وفاسكيز مع الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، عودة نجم الفريق إيدين هازارد للظهور خلال مواجهة إلتشي، غدا الأربعاء، في إطار منافسات الجولة 16 من الليجا.

وقال زيدان، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، «الإصابات ليس سببها عدم المداورة، نملك العديد من اللاعبين المحترفين، ولدينا أشخاص أكفاء جدا يهتمون بذلك، لن نخاطر أبدا إذا علمنا أن اللاعب قد يتعرض لأي أذى، ولدينا العديد من المباريات والتدريبات، كما نملك أيضا العديد من اللاعبين الجيدين».



وبسؤاله عما إذا اقترح أحد اللاعبين ضم لاعب آخر، أجاب: «هذا لا يحدث هنا، أنا المدرب واللاعبون لا يتدخلوا ولن يتدخلوا، هم يقاتلون في الملعب ويريدون الفوز، يؤلمني عدم مشاركة إيسكو، ومارسيلو، فهما يريدان المشاركة، والجميع يريد ذلك بالطبع، وهي مواقف معقدة، وهو الجزء السيئ من المدرب الذي يجب أن أظهره، في كل مباراة على اختيار 11 لاعبا، أستطيع أن أقول إنني شغوف بكرة القدم كلاعب ومدرب، ولدي عيوب، لكنني متحمس لكرة القدم».



وعن الانتقادات، قال، «لا شيء يزعجني، أنت تسأل وأنا أقوم بعملي، والانتقادات لن تتغير، وسنواجه صعوبات ونعرف ذلك، وعلينا مواصلة العمل بجد لأن المباريات المعقدة قادمة».



وعن تجديد عقود راموس وفاسكيز، قال، «النقاش موجود، وأريد أن يظل كل هؤلاء اللاعبين هنا لأنهم الأفضل، وبالطبع أتمنى أن يتم إنهاء هذه الأمور بسرعة».

وحول موقف البلجيكي إيدين هازارد، قال المدير الفني لريال مدريد، «سيكون هنا غدا، والفكرة أن يلعب قليلا، وأن نستفيد منه».

وعن إمكانية رحيل إيسكو ومارسيلو في الشتاء، أجاب: «أعتمد على كل لاعبي فريقي، فهم لاعبون هنا في ريال مدريد، ولا أفكر فيما إذا كانوا يريدون الرحيل أم لا، فلا يمكنني التحكم بذلك، وما يمكنني قوله إنهم مركزون للغاية ويتدربون جيدًا».

واختتم بالحديث عن مواجهة إلتشي: «هو فريق يؤدي بشكل جيد، وملعب إلتشي صعب وهو فريق صاعد حديثًا، ونريد مواصلة ما نقوم به من عمل».