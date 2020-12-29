شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد نادر السيد يشارك فى مران الزمالك بعد الشفاء من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم أحمد نادر السيد حارس مرمى فريق الشباب في التدريبات الجماعية للفريق الأول التى اقيمت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.
وغاب الحارس الشاب عن تدريبات الزمالك في الفترة الماضية بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وشارك أحمد نادر في التدريبات برفقة الثنائي محمد أبو جبل ومحمد عواد، فيما خضع محمود عبدالرحيم جنش لتدريبات خفيفة على هامش المران.
ويستعد الفريق لمواجهة إنبي في اللقاء المقرر لها 2 يناير المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مواجهات بطولة الدوري العام.
والجدير بالذكر أن الزمالك فاز أمس على سموحة بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
133,900
-
تعافي
110,436
-
وفيات
7,466
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد نادر السيد يشارك فى مران الزمالك بعد الشفاء من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.