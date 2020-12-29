شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد نادر السيد يشارك فى مران الزمالك بعد الشفاء من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم أحمد نادر السيد حارس مرمى فريق الشباب في التدريبات الجماعية للفريق الأول التى اقيمت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وغاب الحارس الشاب عن تدريبات الزمالك في الفترة الماضية بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وشارك أحمد نادر في التدريبات برفقة الثنائي محمد أبو جبل ومحمد عواد، فيما خضع محمود عبدالرحيم جنش لتدريبات خفيفة على هامش المران.

ويستعد الفريق لمواجهة إنبي في اللقاء المقرر لها 2 يناير المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مواجهات بطولة الدوري العام.

والجدير بالذكر أن الزمالك فاز أمس على سموحة بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب.