تعرف علي مدربي مواليد 2003 و 2006

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2003 المشارك في كأس العالم 2023 بأندونيسيا من : محمود حابر مديرا فنيا وكرم مرسي مدربا عاما وحمدي حمدان مدربا وايهاب جلال مدربا لحراس المرمى.
كما قررت اللجنة تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2006 المقرر مشاركته في كأس العالم للناشئين المقرر اقامتها في بيرو عام 2023 من: مؤمن سليمان مديرا فنيا ومؤمن عبد الغفار مدربا عاما وعصام عبده مدربا ويوسف طاهر مدربا لحراس المرمى.
على أن يبدأ العمل فورا اعتبارا من أول يناير المقبل ويتم استكمال الأجهزة الإدارية والطبية والمعاونة لكلا الفريقين بعد فترة اختيار اللاعبين.
وقررت اللجنة في اجتماعها أيضا توجيه الشكر لأجهزة منتخبات الكرة الشاطئية والنسائية والصالات مع إعادة تشكيل الأجهزة للفرق المطلوب تكوينها بعد مراجعة الارتباطات الرسمية لها.
كما قررت اللجنة صرف 50 ألف جنيه لكل ناد من أندية القسم الثاني و30 ألف جنيه لكل ناد من أندية القسم الثالث ، وذلك من قيمة المساعدات المالية المقررة لها.
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