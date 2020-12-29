تشجير مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بالإمارة أمس مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس فهد الزهراني، ومدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة صالح الغامدي.

واستمع إلى موجز عن أبرز الأعمال التي تقدمها الإدارتان، خصوصا الخدمات الموجهة للمجتمع بشكل مباشر، وتسهيل الإمكانات في جميع القطاعات بالمنطقة ليكون تقديم الخدمة للمواطن والمقيم بالشكل اللائق وبالطريقة التي تضمن سرعة الإنجاز وسهولة الوصول عبر المنصات المختلفة.

بعد ذلك شهد أمير الباحة توقيع اتفاقية بين فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وفرع وزارة الرياضة بالمنطقة، وذلك ضمن حملة (لنجعها خضراء)، وتعزيز التعاون والتكامل لدعم تشجير وتنمية الغطاء النباتي المحلي، حيث تركز توقيع مذكرة التفاهم على زراعة عدد من الأشجار بمدينة الملك سعود الرياضية والمرافق الرياضية بالمنطقة.