تشجير مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة

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واستمع إلى موجز عن أبرز الأعمال التي تقدمها الإدارتان، خصوصا الخدمات الموجهة للمجتمع بشكل مباشر، وتسهيل الإمكانات في جميع القطاعات بالمنطقة ليكون تقديم الخدمة للمواطن والمقيم بالشكل اللائق وبالطريقة التي تضمن سرعة الإنجاز وسهولة الوصول عبر المنصات المختلفة.بعد ذلك شهد أمير الباحة توقيع اتفاقية بين فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وفرع وزارة الرياضة بالمنطقة، وذلك ضمن حملة (لنجعها خضراء)، وتعزيز التعاون والتكامل لدعم تشجير وتنمية الغطاء النباتي المحلي، حيث تركز توقيع مذكرة التفاهم على زراعة عدد من الأشجار بمدينة الملك سعود الرياضية والمرافق الرياضية بالمنطقة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.