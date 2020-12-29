بوحيمد وساري والحربي تحت مجهر الهلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وضع الثلاثي الكروي توفيق بوحيمد (الفتح) ومنصور الحربي (الاتحاد) وساري عمرو ( أبها) على طاولة الخيارات الهلالية للبحث في إمكانية استقطاب أحدهم خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تبدأ في 11 يناير وتنتهي في الـ7 من فبراير المقبلين.

وتحاول الإدارة الهلالية برئاسة فهد بن نافل في إنهاء الملف التفاوضي بصورة سريعة

في ظل النقص الشديد لدى الفريق في جهة الطرف الدفاعي الأيسر الذي لا يتنافس عليه في الفريق سوى الدولي نفسه ياسر الشهراني الذي أنهك جراء المشاركات المتتالية مع المنتخب ومع فريقه الكروي، والذي أسهم في توالي الإصابات عليه، والتي كان آخرها في عضلة الساق التي حرمته من المشاركة في لقاء الاتحاد الماضي، مما أجبر المدير الفني للفريق رازفان لوشيسكو بتحويل الدولي محمد البريك من الجهة اليمنى للجهة اليسرى، والذي عطل من خلاله قوة الفريق، لاسيما وأن إصابة مدالله العليان زادت من الهم الهلالي الدفاعي في اللقاء الأخير.

وتبدو فرصة الثنائي توفيق بوحيمد وساري عمرو الأوفر حظا من منصور الحربي نظير ابتعاده عن المنافسات الكروية وتقدمه بالعمر بصورة نسبية مقارنة بثنائي الفتح وأبها.

اللاعبون المتاحون أمام الهلال:

ياسر الشهراني (28 سنة)

قدم من القادسية (2012)

يمتد عقده إلى يونيو 2021

قيمته السوقية 2.20 مليون يورو.

1 - ساري عمرو (31 سنة)

ينتهي عقده في يونيو2021

القيمة السوقية 75 ألف يورو

مثل الوحدة (2011-2015)

الشباب (2015-2016)

التعاون لخمسة أشهر بنظام الإعارة (2016)

عاد للوحدة منتصف (2016)

انتقل لأبها في يناير(2020).

2 - توفيق بوحيمد (29 سنة)

ينتهي عقده في يونيو2021

القيمة السوقية 100 ألف يورو

مثل هجر (2008-2013)

الاتفاق(2013-2014)

الفتح (منذ 2014 وحتى تاريخه).

3 - منصور الحربي (33 سنة)

بدون ناد في الوقت الراهن

القيمة السوقية 175 ألف يورو

مثل الأهلي (2007-2018)

الاتحاد (2018-2019).