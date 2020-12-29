دياب يستبعد تعاقد الاتحاد مع فرجاني شتاء

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وقال دياب في مداخلته لقناة (TeN) المصرية «لا صحة للتفاوض مع فرجاني ساسي والمحترفين الأجانب المتواجدين مع الفريق حاليا مستمرين مع النادي، كما أن هناك لاعبين مصريين مميزين ولكن إدارة النادي لا تتفاوض حاليا مع أي لاعب في الدوري المصري».وعن إصابة المدافع الدولي المصري أحمد حجازي، أشار دياب إلى أن اللاعب لا يعاني من إصابة، مبينا أن ما تعرض له لا يعدو كونه إجهادا بسبب مشاركاته المتتالية في جميع اللقاءات منذ قدومه وبصفة أساسية، حيث شارك حتى الآن في عشرة لقاءات.
من جهة أخرى، بدأ اللاعب غاري رودريقيز تطبيق برنامج تأهيلي انفرادي لحين يتم تجهيزه بدنيا لبدء برنامج آخر لياقي ثم يشارك في التدريبات الجماعية مع زملائه اللاعبين.
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