شكرا لقرائتكم خبر دياب يستبعد تعاقد الاتحاد مع فرجاني شتاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​نفى المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد أحمد صادق دياب أي نية لإدارة النادي للتعاقد مع لاعب الزمالك المصري التونسي فرجاني ساسي، لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، وتحديدا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال دياب في مداخلته لقناة (TeN) المصرية «لا صحة للتفاوض مع فرجاني ساسي والمحترفين الأجانب المتواجدين مع الفريق حاليا مستمرين مع النادي، كما أن هناك لاعبين مصريين مميزين ولكن إدارة النادي لا تتفاوض حاليا مع أي لاعب في الدوري المصري».

وعن إصابة المدافع الدولي المصري أحمد حجازي، أشار دياب إلى أن اللاعب لا يعاني من إصابة، مبينا أن ما تعرض له لا يعدو كونه إجهادا بسبب مشاركاته المتتالية في جميع اللقاءات منذ قدومه وبصفة أساسية، حيث شارك حتى الآن في عشرة لقاءات.

من جهة أخرى، بدأ اللاعب غاري رودريقيز تطبيق برنامج تأهيلي انفرادي لحين يتم تجهيزه بدنيا لبدء برنامج آخر لياقي ثم يشارك في التدريبات الجماعية مع زملائه اللاعبين.