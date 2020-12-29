الأهلي يتكئ على قفاز العويس

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وكان العويس قد لعب مع الأهلي هذا الموسم في 6 لقاءات ضمن منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان ولقاء وحيد في بطولة كأس الملك، قام بـ28 تصديا خلال سبعة مواجهات، وحقق لقاء النصر أعلى تصديات للعويس، إضافة لتصديه لركلة جزاء وقاد فريقه للفوز باللقاء.وفيما حقق الأهلي الانتصار الثالث على التوالي ضمن منافسات الدوري بعد فوزه على الرائد الأحد الماضي، وقبل ذلك الفوز على النصر والفتح، كان العويس أحد أهم أسباب الفوز بعد أن أنقذ مرماه بـ16 تصديا خلال المواجهات الثلاث، مما منح الأهلي المنافسة على الصدارة.
يذكر أن الحارس محمد العويس قد غاب عن المشاركة مع الأهلي بداية الموسم بسبب الإصابة، ولم يشارك مع الفريق في الأربع جولات الأولى، إضافة إلى لقاء النصر في نصف نهائي كأس الملك.
العويس مع الأهلي هذا الموسم:
- شارك في 7 لقاءات
- فاز: 4 - خسر: 2 - تعادل: 1
- حقق 28 تصديا ناجحا حتى الآن
- استطاع التصدي لركلتي جزاء
- استلم شارة القيادة في لقاء وحيد أمام العين
- لقاء النصر الأعلى للعويس بـ7 تصديات
- أمام الرائد تصدى لانفرادتين ومنع هدفين محققين
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