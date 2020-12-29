الأهلي يتكئ على قفاز العويس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استطاع حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمد العويس حماية مرمى فريقه في العديد من اللقطات خلال مجريات اللقاء، حيث كان له الدور الأبرز في وصول فريقه الأهلي لوصافة الدوري خلف المتصدر الهلال وبفارق نقطة وحيدة.

وكان العويس قد لعب مع الأهلي هذا الموسم في 6 لقاءات ضمن منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان ولقاء وحيد في بطولة كأس الملك، قام بـ28 تصديا خلال سبعة مواجهات، وحقق لقاء النصر أعلى تصديات للعويس، إضافة لتصديه لركلة جزاء وقاد فريقه للفوز باللقاء.

وفيما حقق الأهلي الانتصار الثالث على التوالي ضمن منافسات الدوري بعد فوزه على الرائد الأحد الماضي، وقبل ذلك الفوز على النصر والفتح، كان العويس أحد أهم أسباب الفوز بعد أن أنقذ مرماه بـ16 تصديا خلال المواجهات الثلاث، مما منح الأهلي المنافسة على الصدارة.

يذكر أن الحارس محمد العويس قد غاب عن المشاركة مع الأهلي بداية الموسم بسبب الإصابة، ولم يشارك مع الفريق في الأربع جولات الأولى، إضافة إلى لقاء النصر في نصف نهائي كأس الملك.

العويس مع الأهلي هذا الموسم: