11 توصية لتعزيز الحوكمة والنزاهة في الوسط الرياضي

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من جهته، قدم مدير عام معهد إعداد القادة عبدالله بن حماد شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على الرعاية الكريمة لهذا المؤتمر الدولي، مؤكدا أن دعم القيادة للقطاع الرياضي أسهم في تطوره كثيرا، كما قدم شكره وتقديره لوزير الرياضة على توجيهاته ودعمه المتواصل، لبرامج وفعاليات المعهد التي كان آخرها المؤتمر الدولي للحوكمة.وأكد حماد أن المؤتمر يملك أهمية كبيرة للعاملين في القطاع الرياضي، نظرا لتوافق موضوعاته مع الإجراءات التي اتخذتها وزارة الرياضة في حوكمة الأندية المنبثقة من استراتيجية الدعم الحكومي، وذلك من خلال تواجد نخبة من المتحدثين المتخصصين والدوليين في هذا المجال، مشيرا إلى أن المؤتمر خرج بعدد من التوصيات تمثلت في تعزيز ممارسة الحوكمة والامتثال للنزاهة في المجال الرياضي وفق رؤية 2030، مع الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وأهمية إعداد وإصدار التشريعات واللوائح التي تعزز الشفافية والنزاهة في مؤسسات القطاع الرياضي تحقيقا لرؤية المملكة 2030.
- تعزيز ممارسة الحوكمة والامتثال للنزاهة في المجال الرياضي وفق رؤية 2030.l الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
- أهمية إعداد وإصدار التشريعات واللوائح التي تعزز الشفافية والنزاهة.l إنشاء هيئة مستقلة تشرف على الحوكمة والنزاهة للمؤسسات العاملة في المجال الرياضي.
- إعداد خطة وإصدار كتيبات تهدف لنشر ثقافة الحوكمة والنزاهة في مؤسسات القطاع الرياضي.l إنشاء نظام لتقويم أعمال الحوكمة والنزاهة في المؤسسات الرياضية.
- عقد اللقاءات الدورية بين مختلف مكونات المنظومة الرياضية لمناقشة وتأكيد مفاهيم الحوكمة والنزاهة.
- إشراك كليات علوم الرياضة وأقسامها في تقييم مستوى تطبيق الحوكمة والنزاهة.
- تفعيل دور وسائل الإعلام في توعية المجتمع ونشر ثقافة الحوكمة.
- lوضع استراتيجية طويلة المدى تهدف لتطبيق الحوكمة والنزاهة في مؤسسات القطاع الرياضي.
- تطوير الأنظمة واللوائح وذلك من خلال نقل الخبرات وأفضل الممارسات الدولية.
أبرز محاور المؤتمر:
- تحديات الحوكمة والنزاهة في المنظمات الرياضية.
- الحوكمة ومقاومة التغيير في المنظمات الرياضية.
- حوكمة القطاع الرياضي ماليا.
- استهداف المرأة في القطاع الرياضي.
- التوافق والاختلاف بين الأنظمة الرياضية العالمية والمحلية للدول.
- النزاهة والشفافية في الهيئات الترويجية.
- حوكمة الأنظمة الرياضية والقوانين المنظمة لها.
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