شكرا لقرائتكم خبر مدرب السويد لا يستبعد عودة إبراهيموفيتش للمنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم يستبعد المدير الفني للمنتخب السويدي لكرة القدم يان أندرسون، عودة المهاجم المخضرم زالاتان إبراهيموفيتش لصفوف منتخب بلاده، مؤكدا أنه عقد جلسة أخيرا مع اللاعب وأن الحوار بينهما مستمر.

وشدد أندرسون على كونه صاحب القرار الأخير في الأمر بصفته المدير الفني للفريق، وذلك في تصريحات نشرتها صحيفة «داجنيس نيهتير» السويدية، في عددها الصادر أمس.

وقد أكد إبراهيموفيتش (39 عاما) في تصريحات سابقة منذ شهر، أنه يفتقد اللعب لمنتخب بلاده، مما أثار الكثير من التكهنات حول عودة وشيكة إلى المنتخب السويدي.

وبعد أيام قليلة من تصريحات إبراهيموفيتش، سافر أندرسون إلى ميلانو بصحبة هاكان سيوستراند الأمين العام للاتحاد السويدي للعبة.

وذكر أندرسون أن لقاءه بإبراهيموفيتش كان عظيما، حيث قال «سافرت في أول رحلة طيران متاحة إلى هناك، حيث كنت أرغب في العودة سريعا لحضور عيد ميلاد زوجتي».

وأوضح أندرسون أنه لا يعلم الوقت الذي يمكن لإبراهيموفيتش العودة فيه إلى المنتخب.

وتابع المدرب السويدي «ما تحدثنا عنه هو أننا يجب أن نواصل الحوار بيننا، هذا هو الموقف الحالي».

ورفض أندرسون الحديث عن تفاصيل الجلسة التي دامت لمدة ساعتين.

وأعلن إبراهيموفيتش، الهداف التاريخي للمنتخب السويدي، اعتزله دوليا عقب نهائيات كأس أمم أوروبا عام 2016، وذلك بعدما سجل 62 هدفا في 116 مباراة شارك بها.