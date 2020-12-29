سان جيرمان يفسخ عقد مدربه توخيل

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وذكر النادي في بيان «بعد التحليل العميق للوضع الرياضي، قرر باريس سان جيرمان فسخ عقد توماس توخيل».وقد تولى توخيل (47 عاما) تدريب باريس سان جيرمان في 2018، وقاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الفرنسي مرتين، وكذلك لقب كأس فرنسا وكأس الرابطة الفرنسية في 2020.
كذلك قاد توخيل الفريق للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في الموسم الماضي، قبل أن يخسر الفريق أمام بايرن ميونخ الألماني 0 - 1 في أغسطس الماضي.
ويحتل باريس سان جيرمان حاليا المركز الثالث في الدوري الفرنسي بفارق نقطة واحدة خلف ليل وليون، كما تأهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، وسيواجه برشلونة الإسباني.
وقد أشار عدد من التقارير الإعلامية خلال الأيام القليلة الماضية إلى اقتراب رحيل توخيل عن منصبه، وأن ماوريتسيو بوتشيتينو المدرب السابق لتوتنهام الإنجليزي، والذي سبق له اللعب لفريق باريس سان جيرمان خلال مسيرته الاحترافية، يعد المرشح الأبرز لخلافته.
توماس توخيل مع باريس سان جيرمان:
- تولى التدريب عام 2018
- حقق الدوري الفرنسي مرتين
- لقب كأس فرنسا
- كأس الرابطة الفرنسية في 2020
- الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا
- حاليا المركز الثالث في الدوري الفرنسي
- تأهل إلى دور 16 بدوري أبطال أوروبا
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