مرتضى منصور يتهم طفلاً بـ «السب والقذف».. والنيابة تحقق

أعلن الإعلامي أحمد سعيد أن نيابة الساحل طلبت حضور نجله سعيد أحمد سعيد، البالغ من العمر 9 سنوات، لمناقشته في بلاغ تقدم به مرتضى منصور يتهمه فيه "بالسب والقذف".

وقال سعيد، في تدوينة كتبها عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك"،: "النهاردة نيابة الساحل بعتت طلب حضور لسعيد أحمد سعيد، 9 سنوات في بلاغ تقدم به مرتضى منصور 70 سنة يتهمه فيه بالسب والقذف من خلال بث مباشر على صفحة أحمد سعيد".

وأضاف الإعلامي في منشوره: "بشكرك يا مرتضى والله بس خد بالك إن سعيد أرجل من عيالك اللي مبيردوش عنك هو كده الراجل مبيخلفش إلا رجالة".

وكان الإعلامي أحمد سعيد، قد تقدم بعدد من البلاغات ضد مرتضى منصور، المعزول بقرار من اللجنة الأولمبية، وقرار وزير الشباب والرياضة لوجود مخالفات مالية بالنادي.

وقال أحمد سعيد، في تدوينة عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك":" الأستاذ طارق جميل سعيد المحامي يتقدم الآن بتوكيل خاص مني ب ٩٢ بلاغ سب وقذف ضد مرتضي منصور وست بلاغات تهديد بالقتل وبلاغ شروع في قتل وثلاث بلاغات نيابة عن شقيقي سب وقذف بعد رفع الحصانة رسميا عنه اليوم بعد دعوة سيادة رئيس الجمهورية لانعقاد دورة مجلس الشعب الجديد.