شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار سامى نوح ينضم للجنة المعينة لإدارة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، تعيين المستشار سامى نوح عضوا فى اللجنة المؤقتة التي تدير نادى الزمالك، ليكتمل عدد أعضاء اللجنة الثلاثية، بعد رحيل المستشار أحمد البكرى، الذى وافته المنية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وأعلن الدكتور أشرف صبحى في وقت سابق، تولى المستشار اللواء عماد عبد العزيز رئاسة نادى الزمالك في الوقت الحالى وتعيين عضو جديد في اللجنة بعد رحيل المستشار أحمد البكرى قبل الاستقرار على المستشار سامى نوح.

وعقد وزير الرياضة جلسة اليوم مع المستشار سامى نوح، قبل انضمامه للجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون الزمالك.

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادى الزمالك، برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، منذ أيام إطلاق اسم الراحل المستشار أحمد البكرى، رئيس اللجنة السابق، على إحدى قاعات المبنى الاجتماعى بالنادي، تقديرا لدوره كأحد أبناء النادى المخلصين الذى لم يأل جهدًا فى دعمه ومؤازرته طوال حياته، حيث توفى الخميس الماضى، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، بعد أسابيع قليلة من توليه مسئولية إدارة نادى الزمالك.