شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي فرص الأهلى والاتحاد للفوز بدورى مرتبط السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام في الثامنة من مساء اليوم مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى فى نهائي دورى كرة السلة رجال لحسم بطل النسخة الحالية ويدخل الفريقان المباراة ولديهما فرص متساوية خاصة وأن مباريات الذهاب انتهت بفوز الأهلى على مستوى المرتبط وفوز الفريق السكندرى على مستوى الرجال.

ويمتلك كلا الفريقان فرصة لتحقيق الفوز، حيث يحتاج الاتحاد السكندرى للفوز في مباراة الرجال للتتويج باللقب ، بينما يحتاج الأهلى للفوز فى المباراتين المرتبط والرجال، وحال فوز الفريق الأحمر بمباراة الرجال يتم اللجوء إلى مباراة فاصلة ويخوض الأهلى اللقاء ولديه غيابات في فريق الرجال وهم عمرو الجندى وإيهاب أمين وعبد الفضيل إبراهيم و محمد مصطفى وعمر طارق بعد إصابتهم بفيروس كورونا .

واستقر مسئولى الاتحاد السكندرى على خوض المباراة بعد التأكد من سلامة باقى لاعبى الفريق بعدما خضع لاعبو فريق سلة الاتحاد السكندرى على مستوى فريق المرتبط 16 سنة لمسحة طبية بعد تأكد إصابة 9 لاعبين من الفريق قبل مواجهة الأهلى فى ذهاب نهائى دورى المرتبط، والتى كشفت عن وجود الإصابات بعد نهاية المباراة، وتم إجراء المسحة الجديدة للتأكد من سلامة باقى الفريق خاصة وأنهم خالطوا الـ9 مصابين خلال اللقاء .

واستقر الجهاز الفنى لناشئى الاتحاد على الاستعانة بلاعبين آخرين من الفريق لتعويض غياب المصابين، خاصة أن اللقاء اليوم مهم ويحسم لقب الدورى المرتبط هذا الموسم .

كانت مباراة ناشئ الاهلى والاتحاد في المرتبط قد أثارة ازمة كبيرة بعد إعلان نتيجة مسحة كورونا للاعبى الاتحاد عقب انتهاء المباراة بدقائق والاعالن عن إصابة 9 لاعبي من المرتبط وشاركوا في المباراة امام الاهلى وهو جعل اتحاد السلة يفتح تحقيق في هذا الأمر .