شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. سبب تسمية فاروق جعفر بـ"أوناسيس" الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فاروق جعفر يعتبر أحد رموز الكرة المصرية، وولد في حي المنيرة بالسيدة زينب فى 29 أكتوبر 1952 بمنزل قريب من سكن لاعب الزمالك حينها حمادة إمام لذا شجع فريق القلعة البيضاء وكان يرغب في أن يكون مثله.وانضم جعفر في النصف الثانى من ستينيات القرن الماضي إلى مدرسة الكرة بالزمالك عبر أحد كشافين النادي في تلك الفترة، حيث برز وسط زملائه ليحصل على أول مكافأة له من المستشار توفيق الخشن، رئيس النادي حنيها وهو بفريق تحت 15 سنة.

فاروق جعفر نجح فى أن يخطف الأنظار داخل أروقة القلعة البيضاء حتى تم تصعيده للفريق الأول عام 1969 وهو في عمر الـ 17 عاماً ولكنه يرى أن بداية معرفة الجماهير الحقيقية به كانت عام 1972 بعد مشاركته مع الزمالك أمام الأهلي وتسجيله هدفاً.

وأطلق على فاروق جعفر العديد من الأسماء أبرزها ملك النص، و "أوناسيس" ولهذا اللقب قصة طريفة وهي أن فاروق جعفر مع الوقت أصبح من أغنى إن لم يكن أغنى لاعب كرة في مصر حينها وكان يستقل أحدث موديلات السيارات لذا شبهه الجمهور والنقاد الرياضيين بذلك الرجل اليوناني أرسطو أوناسيس الذي تحول إلى مليونير بعدما كان مُهاجراً يونانياً إلى الأرجنتين لا يملك سوى 63 دولاراً فقط وهو في عمر الـ 17.

وارتبط اسم فاروق جعفر بالمال، فكان أغلى لاعب يحصل على عقد في مصر بـ 150 جنيه شهرياً ولكنها لم تكن كافية لكي ينفق على أسرته فكان أول محترف بالدوري الأمريكي؛ حيث لعب لصالح ناديي منكاس سيتى وفلاديلفيا فيوري في عام 1980.

كما جاء احترافه بالدوري الأمريكي عقب واقعة أخرى ارتبط اسمه بالمال حينما حصل من مسؤولي العين الإماراتي على مليون درهم لكي يلعب في صفوفهم عام 1978، ويقول جعفر:"حصلت على موافقة من الزمالك لأكون أول مصري يخرج لدوري عربي وبالفعل ذهبت للإمارات واتفقت معهم وحصلت على المبلغ وصرفت منه 17 ألف خلال 20 يوماً تقريباً ولكن هُزم الزمالك أمام الإسماعيلي فرفض المجلس رحيلي فكنت أدخر مبلغ 23 ألفاً أخذت منهم ثمن تذكرة للإمارات والـ 17 ألف وأعدتهم لنادي العين رفقة باق المبلغ".

استمر فاروق جعفر في الملاعب حتى عمر الـ 32 بعد مسيرة رائعة مع الزمالك والمنتخب الوطني، حيث أُقيمت مباراة اعتزاله لكرة القدم عام 1989.