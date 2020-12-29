شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المسابقات تقرر إقامة مباراة الغزل والجونة باستاد الغزل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة غزل المحلة والجونة بالجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز، والمقرر أقامتها في الخامسة مساء السبت المقبل، باستاد غزل المحلة.
شهد اليوم الثلاثاء إقامة مباراة واحدة في الدوري المصري في افتتاح الأسبوع الخامس من البطولة ، حيث تمكن الاسماعيلي في تحقيق أول فوز علي حساب نظيره أسوان بهدفين نظيفين، ليقفز الدراويش إلى المركز السادس برصيد 6 نقاط ، فيما تجمد فريق زهرة الجنوب عن المركز السابع بنفس عدد النقاط ، بينما يستمر الأهلى فى صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط بعد الفوز في 3 مباريات ، ويأتي الجونة في المركز الثاني برصيد 8 نقاط بعد خوض 4 مباريات في بطولة الدوري .
وتقام غداً الأربعاء ، 3 مباريات في الجولة الخامسة ببطولة الدوري ، حيث يواجه الجونة نظيره مصر المقاصة ، فيما يستضيف المقاولون العرب نظيره فريق البنك الأهلى ، فيما يواجه المصري البورسعيدي ، فريق غزل المحلة .
وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قد قررت إيقاف سامى الشيشينى المدير الفنى لفريق أسوان مباراة واحدة وتغريمه 20 ألف جنيه، بعد حصوله على البطاقة الحمراء فى مباراة فريقه الأخيرة بالدورى أمام الجونة، والتى خسرها أبناء الجنوب بنتيجة 1-0.
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