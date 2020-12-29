شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة الإسماعيلي وأسوان فى افتتاح الجولة الخامسة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نجح فريق الإسماعيلى فى تحقيق الفوز لأول مرة هذا الموسم، على حساب أسوان بعدما تغلب عليه بنتيجة 2-0 فى المباراة التى جرت بينهما اليوم الثلاثاء، فى افتتاح الأسبوع الخامس من عمر الدورى العام، وسجل هدفىّ الإسماعيلى الثنائى فخر الدين بن يوسف ومحمد صادق فى الدقيقتين 61 و79 على التوالى، وبهذه النتيجة رفع الدراويش رصيده إلى 6 نقاط فى جدول الدورى بينما تجمد فريق زهرة الجنوب عند 6 نقاط أيضا جمعها من فوزين و3 هزائم متتالية.

وفى الشوط الأول، ألغى الحكم محمد معروف هدفا لفريق الاسماعيلى فى الدقيقة 23 سجله شكرى نجيب بداعى التسلل، وفى الدقيقة 30 أنقذ الحارس عمر رضوان فريقه من هدف محقق من أحمد مدبولى لاعب الاسماعيلى الذى انفرد بالحارس تماما لكن الأخير أنقذ مرماه ببراعة.

وفى الدقيقة 35 كاد هانى رشدى لاعب أسوان يسجل هدف التقدم لفريقه فى شباك الدراويش، ولكن محمد صبحى حارس الاسماعيلى يتصدى وينقذ مرماه، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

وفى الشوط الثانى، سيطر الاسماعيلى على مجريات اللقاء تماما وسجل هدفىّ الفوز بتوقيع فخر الدين بن يوسف من ركلة جزاء مثيرة للجدل فى الدقيقة 61، قبل أن يضيف محمد صادق الهدف الثانى فى الدقيقة 79 من تصويبة صاروخية سكنت شباك الحارس عمر رضوان.

بدأ الإسماعيلى المباراة بتشكيل يضم فى حراسة المرمى محمد صبحى، وخط الدفاع رضوان شريفى ، مروان الصحراوى ، محمد عمار ، محمد بيومى، وخط الوسط الدفاعى محمود دونجا – محمد عادل، وخط الوسط الهجومى محمد الشامى – أحمد مدبولى، وخط الهجوم شكرى نجيب ، شيلونجو.

بينما خاض أسوان المباراة بتشكيل مكون من فى حراسة المرمى عمر رضوان ، وهيثم الفيل ،أحمد سالم صافى ، عبد الوهاب إسماعيل ،محمود شبانة ، أحمد فتحى ، أحمد أيمن ،محمد العشرى ،أحمد صغيرى ،هانى رشدى ،عمرو ناصر.

وغاب سامى الشيشينى المدير الفنى لفريق أسوان عن المباراة بسبب إيقافه مباراة واحدة من جانب اتحاد الكرة بعد طرده فى المباراة السابقة بالدورى أمام الجونة، ليتم ايقافه مباراة وتغريمه 20 ألف جنيه.