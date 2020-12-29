10 أحداث خطفت الأضواء في شهر بعد نهائي القرن بين الأهلى والزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل جماهير النادى الأهلى بمرور شهر على التتويج بدورى أبطال أفريقيا وتحقيق اللقب التاسع على حساب غريمه التقليدي الزمالك في نهائي القرن الذى انتهت لمصالحة المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين 27 نوفمبر الماضى.

الأهلي توج باللقب للمرة التاسعة في تاريخه والأولى منذ عام 2013، بعد انتصاره المثير بنتيجة 2-1 على الزمالك، في مباراة أقيمت دون حضور الجماهير، التي لم تضع في اعتبارها أزمة فيروس كورونا وخرجت للساحات والشوارع بأعداد كبيرة للاحتفال.

وخلال هذا اشهر استحوذت 10 أحداث على الأضواء نستعرضها في التقرير التالى..

إيقاف مجلس الزمالك

قرر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إيقاف مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور ، بعد ساعات قليلة من انتهاء المباراة.

وعمد صبحي لاختيار لجنة مؤقتة تتولى إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار أحمد البكري، الذي توفي مؤخرا بسبب فيروس كورونا.

الخروج من الكأس

ودع الزمالك بطولة كأس مصر، الذى اعتاد على اعتلاء منصة التتويج بلقب كأس مصر خلال آخر 6 سنوات، متأثرا بخسارة نهائي أفريقيا والقرار الخاص بمجلس الإدارة.

ونجح طلائع الجيش فى إقصاء الزمالك من الدور نصف النهائي بالفوز 3-1، ليضرب موعدا تاريخيا في المباراة الختامية للبطولة مع الأهلي، الذي تخطى بدوره الاتحاد السكندري بانتصار صعب 2-1.

الثلاثية الحمراء

دفعة معنوية هائلة حصل عليها الأهلي في أعقاب الفوز التاريخي على الزمالك، ليتمسك لاعبوه باستكمال المسيرة واقتناص آخر ألقاب الموسم؛ كأس مصر.

وفي المباراة النهائية تعادل الأهلي إيجابيا 1-1 مع الجيش، قبل أن يحسم اللقب بركلات الترجيح ويتوج بالثلاثية للمرة الثالثة في تاريخه.

كورونا ولاعبو القطبين

استمرت معاناة القطبين مع فيروس كورونا (كوفيد-19) على مدار الأيام الماضية، وضرب الوباء العديد من اللاعبين هنا وهناك.

في الأهلي، أصيب كل من محمد مجدي قفشة وعمرو السولية ورامي ربيعة، مقابل محمود علاء وطارق حامد ومحمد عبد السلام من الزمالك، بجانب عدد من لاعبي الفريقين بالمنتخب المصري للشباب.

الإصابات أيضا نالت من عناصر الفريقين خاصة الأهلي، الذي تعرض لاعبه النيجيري جونيور أجايي لإصابة في الوتر الوحشي ليغيب عن الملاعب لمدة 3 شهور، وكذلك أصيب ناصر ماهر صانع الألعاب الشاب بخلع في الكتف، وأجرى مؤخرا عملية جراحية ليغيب مدة شهرين.

العاشرة أو السادسة

بدأ مشوار الأهلي سريعا في دوري أبطال أفريقيا، بعد أقل من شهر على التتويج بلقب النسخة الماضية، وسافر الفريق إلى النيجر لملاقاة سونيديب في ذهاب دور الـ32، ليحقق فوزا بفضل هدف لاعبه المالي آليو ديانج، في المقابل، ضمن الزمالك التأهل مبكرا ودون عناء التأهل لمرحلة المجموعات، بعد انسحاب فريق الغزال التشادي منافسه في الدور الأول.

تأجيل القمة

كان من المقرر أن يلتقي الزمالك والأهلي مجددا يوم أمس 28 ديسمبر، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في رابع جولات الدوري، لكن لجنة المسابقات أعلنت تأجيل المباراة بناء على تعليمات أمنية.

وفاة رئيس الزمالك

غيب الموت المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك سابقا، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، يوم الخميس الماضي.

ودخل البكري العزل الصحي، في مستشفى العجوزة بالقاهرة، لكن حالته الصحية تدهورت، وفارق الحياة، بعد أقل من شهر على تعيينه رئيسا مؤقتا للنادي.

التجديد والمستحقات

ازدادت أزمات فريق الزمالك في ظل عدم وضوح الرؤية بالنسبة لمستقبل القلعة البيضاء، وتمسك مصطفى محمد بشدة بالرحيل عن الفريق في يناير المقبل، لخوض تجربة الاحتراف، كما أن الدولي التونسي فرجاني ساسي لم يحسم أيضا موقفه سواء بالتجديد أو الرحيل، لاسيما وأن عقده مع الزمالك ينتهي صيف 2021.

لكن يبدو أن الأمور تسير على نحو جيد بالنسبة لصانع الألعاب يوسف أوباما، الذي اقترب بشدة من تجديد عقده.

استفتاء الكاف

اشتعلت المنافسة من جديد بين جماهير الأهلي والزمالك بعدما أعلن الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تصويتا لاختيار أفضل هدف في دوري أبطال أفريقيا 2020.

وانحصر التصويت بين قذيفة محمود عبدالرازق شيكابالا في شباك محمد الشناوي، وتسديدة محمد مجدي قفشة خلال نفس المباراة ضد الزمالك، المعروفة بـ "القاضية ممكن".

وبعد سباق مثير شارك به أكثر من مليون مشجع، حسم هدف مجدي قفشة التصويت لصالحه ليمنح الأهلي تفوقا جديدا على غريمه الأزلي الزمالك.

جلوب سوكر

الأهلي خسر جائزة "جلوب سوكر" كأفضل نادي في العالم خلال القرن الحالي، لصالح ريال مدريد الإسباني، بعد أن دخل القائمة النهائية بجانب الملكي ومواطنه برشلونة وبايرن ميونيخ الألماني.

لكن جائزة "جلوب سوكر" قدمت دعوة إلى محمود الخطيب رئيس الأهلي لحضور الحفل في دبي، لاستلام جائزة الأكثر تتويجًا في الشرق الأوسط، في "مؤتمر دبي الرياضي" يوم الأحد 27 ديسمبر.