شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيمة والتحامات قوية فى استعداد بيراميدز لمواجهة الإنتاج الحربى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، الاستعداد لمواجهة الانتاج الحربى، فى المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل، على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، لاسيما وإن الجهاز الفنى بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا كان منح الفريق راحة سلبية لمدة 24 ساعة بعد الفوز على سيراميكا.

وشهد مران بيراميدز التدريب على الإلتحامات القوية، مع خوض تقسيمة بين اللاعبين قام خلالها الخواجة الأرجنتينى بمنح اللاعبين تعليمات فنية وتكتيكية لتنفيذها، قبل مواجهة الانتاج.

وحقق بيراميدز الفوز على سيراميكا بهدف دون رد أحرزه على جبر، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد الماضى، على ستاد السويس الجديد، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى.

ليرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 4 محتلاً المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى، بعدما لعب 3 مباريات تعادل في واحدة وخسر الأخرى وحقق الفوز فى واحدة، وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف ومازالت لديه لقاء مؤجل، فيما تجمد رصيد سيراميكا عند النقطة 6 فى المركز الخامس، بعد أن لعب 3 مباريات فاز فى 2 وخسر واحدة وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه هدفين ومازال لديه مباراة مؤجلة.