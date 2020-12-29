شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا .. اتحاد الكرة يعتمد صعود دلفي لدورى القسم الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الثلاثية لإتحاد الكرة المصري برئاسة أحمد مجاهد إلغاء قرار اللجنة الخماسية السابق وتصعيد نادى دلفي إلي دوري القسم الثالث . وأرسل مسئولو اتحاد الكرة خطابا إلي منطقة الإسكندرية لكرة القدم جاء فيه ايماء إلي الإستئناف المقدم من نادى دلفي ضد قرار اللجنة الخماسية السابقة بخصوص شطب جميع نتائج مباريات نادى ستيا، في دورة ترقي القسم الرابع موسم 2020/2019 ، قررت اللجنة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من اللجنة الخماسية السابقة بعد الإطلاع علي التقارير عدم وجود شبهة تلاعب في نتيجة مباراة ستيا ودلفي ومن ثم يكون قرار مجلس إدارة الاتحاد بشطب جميع نتائج مباريات نادى ستيا في دورة ترقي القسم الرابع موسم 2020/2019 وما يترتب عليه من آثار علي غير سند من الواقع والقانون جديرا بالإلغاء وبعد الرجوع إلي تقرير مراقب المباراة وحكم المباراة تصعيد نادى دلفي إلي مسابقة القسم الثالث موسم 2021/2020.

دلفى

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