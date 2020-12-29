شكرا لقرائتكم خبر عن مقدم العقود أزمة تواجه المصرى قبل مواجهة المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه مجلس إدارة النادي المصرى البورسعيدى أزمة مقدم العقود المقرر صرفها للاعبين خلال الساعات القليلة المقبلة وذلك قبل 24 ساعة فقط من مواجهة غزل المحلة فى الجولة الخامسة من مسابقة الدورى غدا الأربعاء باستاد برج العرب.

ويبحث مجلس إدارة النادى الساحلى عن مخرج سريع للحصول على المبالغ المطلوبة من أجل صرف جزء منها لمستحقات اللاعبين ، بالإضافة لصرف مرتبات الموظفين قبل السنة الميلادية الجديدة لإضفاء حالة من الإستقرار على النادى خاصة بعدما نجح فى تحقيق الفوز على أسوان فى مباراته الأخيرة بالدورى بثلاثية نظيفة رفع بها رصيده إلى 6 نقاط فى المركز الرابع بجدول الترتيب.

وقد طلب على ماهر المدير الفنى للفريق من مجلس الإدارة ضرورة الوفاء بمستلزمات اللاعبين المادية خاصة المغتربين منهم فى ظل تحسن نتائجهم هذا الموسم ودخولهم المربع الذهبى منذ انطلاق المسابقة.

من ناحية أخرى يدرس مجلس إدارة المصرى عقود كل من أحمد جمعة وعمر كمال عبد الواحد لاعبى الفريق قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة فى ظل انتهاء عقدى الثنائى بنهاية الموسم الجارى ويحق لهما التوقيع خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويعد أحمد جمعة وعمر عبد الواحد من الأعمدة الرئيسية التى يعتمد عليها المدير الفني في بناء خطته، وأصبح جمعة المهاجم الأول للفريق بعد تعافيه من الإصابة التى ألمت به وأبعدته عن المشاركة مع الفريق خلال عامين، بينما يعد الثانى أحد الأوراق البديلة التي يعول عليها المدير الفني كثيرا فى حسم اللقاءات.