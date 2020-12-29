شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي يحصد كل ما يتمناه مع الأهلى فى 2020 .. قائد الثلاثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل محمد الشناوي حارس مرمى النادى الأهلى والمنتخب الوطني، تحقيق كل ما يتمناه في عام 2020، وآخرها تفوقه على محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، فى التصويت على جائزة أفضل لاعب عربي من شبكة "CNN" لعام 2020.

محمد الشناوى ينافس على جائزة "CNN"

وينافس محمد الشناوي، حارس مرمى النادى الأهلى، على جائزة أفضل لاعب عربى من شبكة "CNN"، كلاً من محمد صلاح نجم ليفربول، عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر السعودي، وسالم الدوسرى لاعب الهلال السعودي.

وتصدر تصويت شبكة "CNN" لجائزة أفضل لاعب عربي، سالم الدوسري مهاجم النصر بنسبة 41.5% بينما جاء محمد الشناوي فى المرتبة الثانية بنسبة 32.3% متفوقًا على كل من عبد الرازق حمدالله الذى حصل على نسبة 20.6% ومحمد صلاح الذى حصل على نسبة 5.5%.

كما قاد الحارس الدولى فريق الأهلى هذا الموسم لتحقيق ثلاث بطولات خلال فترة قصيرة، وهى البطولة الغالية والتى كانت غائبة عن القلعة الحمراء منذ موسم 2013، دورى أبطال أفريقيا، بالإضافة للدورى المصرى الممتاز، وكأس مصر.

ونستعرض أبرز المعلومات عن قائد الثلاثية

ولد فى 18 ديسمبر 1988

من مواليد الحامول بكفر الشيخ

حصل على لقب أفضل لاعب فى لقاء مصر وأوروجواى فى كأس العالم روسيا 2018

لديه ولدان هما أدم 9 سنوات ومالك 5 سنوات

حمل ثلاثية تاريخية مع الأهلى فى أول موسم بشارة الكابتن

يعشق أغنية 11 راجل فى الملعب

أكثر حارس حقق "كليت شيت" فى الكرة المصرية

توج بعشر بطولات مع الأهلى

فاز ببطولة الدورى 5 مرات

فاز بكأس مصر مرتين

فاز بالسوبر المحلى مرتين

فاز بدورى الأبطال الأفريقى مرة واحدة