شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الزمالك يواجه إنبى على ملعب بتروسبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى نادي الزمالك اخطارا رسميًا من اتحاد الكرة، يُفيد بإقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام مضيفه إنبي على ملعب بتروسبورت بعد موافقة الأمن، ومن المقرر أن يلتقي نادي الزمالك نظيره إنبي يوم السبت المقبل الموافق 2 يناير 2021 ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري.

وكان الزمالك قد فاز على نظيره سموحة يوم أمس الاثنين، بثنائية نظيفة سجلها أشرف بنشرقي وأحمد فتوح خلال اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

وبدأ اليوم، فريق الزمالك فى الاستعداد لمواجهة إنبى، وشارك الدولي التونسي فرجاني ساسي في التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق بعدما غاب عن التدريبات قبل مباراة سموحة، بسبب كدمة في القدم، وخشى الجهاز الفني الدفع به في لقاء أمس أمام سموحة حتى لا تتفاقم إصابته، وشارك فرجاني ساسي في التقسيمة الفنية من بدايتها لنهايتها لتتأكد جاهزيته من الناحية الفنية للمشاركة مع الفريق في لقاء إنبي المقبل.

بينما خضع عبد الله جمعة لاعب الفريق لتدريبات تأهيلية على هامش المران ، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، ثم خضع لتدريبات في صالة الجيمانزيوم بالنادي، وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو عدم استكمال اللاعب للتدريبات الجماعية لتفادي إصابته بالإجهاد خاصة وأنه عائد مؤخرا من الإصابة بفيروس كورونا حيث اعلن اللاعب على انستجرام شفائه وسلبية مسحته ليعود للتدريبات التاهيلية قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية .

كما انتظم أحمد نادر السيد حارس مرمى فريق الشباب في التدريبات الجماعية للفريق الأول بعد غيابه في الفترة الماضية بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وشارك أحمد نادر في التدريبات برفقة الثنائي محمد أبو جبل ومحمد عواد، فيما خضع محمود عبدالرحيم جنش لتدريبات خفيفة على هامش المران.