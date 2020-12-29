شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يوقع عقود تدريب القناة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع اليوم الثلاثاء الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة بنادي القناة بقيادة محمد صلاح عقود تولي المسئولية وذلك في حضور مجلس الإدارة برئاسة عماد الخواجة .

ويضم الجهاز الفني الجديد لنادي القناة كلا من :-

مدير الكرة جميل فتحي

مدير فني محمد صلاح

مدرب عام سعيد عبد العزيز

مدرب ابراهيم ايكا

مدرب حراس مرمى عبد الشافي ابراهيم

كانت إدارة نادي القناة قد إتخذت قرار بتولى محمد صلاح مهمة القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بعد الإستقالة التي تقدم بها الجهاز الفني السابق للفريق بقيادة تامر مصطفى بعد مباراة الأمس والتي إنتهت بهزيمة القناة أمام النصر بهدفين مقابل هدف واحد على ملعبه بالإسماعيلية .

وسيبدأ محمد صلاح مهمته مع الفرق الأول لكرة القدم بنادي القناة بداية من اليوم الثلاثاء على أن تكون أول مباراة رسمية له مع الفريق بداية من يوم السبت المقبل أمام طنطا .