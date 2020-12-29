شكرا لقرائتكم خبر عن فراعنة اليد فى مواجهة البرازيل 9 يناير استعدادا للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف علاء السيد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية باتحاد اليد أن هناك اتصالات قوية من أجل اللعب مع المنتخب البرازيلي كتجربة أخيرة لمنتخبنا قبل انطلاق منافسات المونديال المقرر اقامته في مصر خلال الفترة من 13 وحتي 31 من يناير 2021.

وأوضح السيد أن هناك اتفاق مبدئي مع الاتحاد البرازيلي علي وصل منتخب السامبا مبكرا للقاهرة ومواجهة الفراعنة يوم 9 يناير بعد مواجهتي اليابان المقرر لهما 5 و 7 من الشهر نفسه والتي يستعد لهما الان منتخبنا في معسكر مغلق بالصالة المغطاه باستاد القاهرة بقيادة مدربه الأسباني ربيرتو جارسيا أفضل مدربه في اوروبا ومعه مجدي ابو المجد مدرب عام وقائمة تضم 27 لاعبا هم : في حراسة المرمي .. كريم هنداوي - عصام الطيار - عبد الرحمن حميد ، وفي مركز الجناح الأيسر .. عمر الوكيل - أحمد مؤمن - أحمد سيسه ، و في مركز الجناح الأيمن .. محمد سند - أكرم يسري - عمر سامي ، علي الدائرة .. محمد ممدوح هاشم -إبراهيم المصري - خالد وليد - أحمد عادل - وسام نوار ، في مركز المدافع الايسر .. علي زين - يحيي الدرع - حسن قداح ، في مركز صانع الالعاب .. احمد هشام - اسلام حسن - احمد خيري - سيف الدرع ،

في مركز المدافع الايمن .. أحمد الأحمر - يحيي خالد - محسن رمضان - مصطفي بشير - مصطفي خليل _ عبد الرحمن فيصل.

وتعد هذه أول نسخة تضم 32 فريقا بدلاً من 24 لأول مرة فى التاريخ، حيث تم تقسيم منتخبات البطولة إلى 8 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات.

وتقام منافسات المونديال على 4 صالات الأولى الصالة الكبرى باستاد القاهرة وتتسع لـ22 ألف متفرج، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة وتتسع مدرجاتها لـ5500 متفرج، وبرج العرب بسعة ثلاثة آلاف متفرج، وأخيرا الصالة الجديدة بضاحية 6 أكتوبر التى تستوعب 4500 متفرج.