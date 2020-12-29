شكرا لقرائتكم خبر عن عادل المأمور يغادر المستشفى بعد سلبية مسحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وليد عبدالرحمن رئيس الجهاز الطبي لقطاعات الناشئين بنادى الزمالك، عن أن عادل المأمور نجم حراسة مرمي الزمالك السابق، والمدير الفني لحراس المرمى بقطاعات الكرة، غادر المستشفى، عقب تعافيه من فيروس كورونا، مؤكدًا أن نجم الزمالك السابق، خضع لمسحة طبية للكشف عن كورونا للاطمئنان عليه قبل خروجه من المستشفي، وجاءت سلبية.

وشدد رئيس الجهاز الطبي لقطاعات الناشئين بالنادي الأبيض علي ان حالة المأمور مطمئنة وبحالة صحية طيبة، ويتواجد حاليا بالمنزل، حيث سيستمر العزل المنزلي له لعدة أيام للاطمئنان عليه بشكل نهائي، علي أن يقوم بعدها بإجراء فحوص للتأكد من سلامته بشكل نهائي، ومن ثم يستطيع العودة لممارسة عمله.

عادل المأمور نجم الزمالك السابق، يعد أحد هذه المواهب الكروية، ولد عادل المأمور فى مثل هذا اليوم من عام 1955، ولعب للزمالك من موسم 1975-76 إلى 1987-88 والمنتخب من 1977 إلى 1985.

بدأ المأمور حياته الكروية بممارسة الكرة فى شوارع بولاق، ونجح فى اقتحام المنتخب المصرى فى ظل وجود العملاقين إكرامى وثابت البطل حارسى مرمى النادى الأهلى السابقين.

انضم المأمور للزمالك فى موسم "75/1976" بعد تألقه اللافت للأنظار فى حماية عرين مياه القاهرة أمام الزمالك فى كأس مصر 1975، لينضم للزمالك وعمره لم يكمل العقد الثانى، وخلال مشوار امتد إلى 13 عاما كان خلالها هو الحارس الأول وفى كثير من الأوقات الحارس الأوحد، الذى لم يتغيب سوى للإصابة أو الإيقاف.

كان يلعب المأمور، فى مركز الهجوم، وأثناء مباراة ودية بين نادى المياه والزمالك أصيب حارس المرمى الأساسى وكان الفريق قد استنفد تغيراته فارتدى المأمور تشيرت حارس المرمى في نادى المياه وتألق فى هذه المباراة فاشتراه الحامولى لنادى الزمالك كحارس مرمى.

أول مباراة شارك فيها مع الزمالك أمام بلقاس باستاد حلمى زامورا فى 11 أكتوبر 1975 وفاز الزمالك بهدفين دون رد وعمره عشرون عاما إلا شهر، وفى الأسبوع التالى شارك بديلا لحارس الزمالك الأساسى هشام عزمى أمام السكة وانتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل فريق بعدها تبادل حراسة مرمى الزمالك مع سمير محمد على.

فى نهاية الموسم كان قد شارك المأمور فى 13 مباراة دخلت شباكه 7 أهداف، وحافظ على شباكه فى 7 مباريات، واستمر الحارس الأول حتى مباراة الاشانتى كوتوكو الشهير فى بطولة أفريقيا ابطال الدورى 1987، لعب خلالها 194 مباراة فى الدورى، وأكثر من 20 مباراة فى الكأس، و26 مباراة أفريقية، واهتزت شباكه بـ88 هدفا.

وخلال هذه الفترة حقق عادل المأمور مع الزمالك 9 بطولات منها 3 دورى عام، 3 كأس مصر، 2 أفريقيا أبطال الدورى، كأس الأفرواسيوية.

أمام على صعيد التمثيل الدولى، كانت أول مباراة دولية للمأمور أمام زامبيا فى 15 يوليو 1977 فى تصفيات كأس العالم وفازت مصر بهدفين دون رد.

كما اشترك فى دورة الألعاب الأوليمبية بلوس أنجلوس عام 1984 وبطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1980 فى نيجيريا.