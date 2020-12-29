جدول ترتيب الدوري المصري بعد افتتاح الجولة الخامسة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 29/12/2020 ، إقامة مباراة واحدة في الدوري المصري في افتتاح الأسبوع الخامس من البطولة ، حيث تمكن الاسماعيلي في تحقيق أول فوز علي حساب نظيره أسوان بهدفين نظيفين، ليقفز الدراويش إلى المركز السادس برصيد 6 نقاط ، فيما تجمد فريق زهرة الجنوب عن المركز السابع بنفس عدد النقاط ، بينما يستمر الأهلى فى صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط بعد الفوز في 3 مباريات ، ويأتي الجونة في المركز الثاني برصيد 8 نقاط بعد خوض 4 مباريات في بطولة الدوري .

وتقام غداً الأربعاء ، 3 مباريات في الجولة الخامسة ببطولة الدوري ، حيث يواجه الجونة نظيره مصر المقاصة ، فيما يستضيف المقاولون العرب نظيره فريق البنك الأهلى ، فيما يواجه المصري البورسعيدي ، فريق غزل المحلة ,

تذوق فريق الإسماعيلى طعم الفوز لأول مرة هذا الموسم، على حساب أسوان بعدما تغلب عليه بنتيجة 2-0 فى المباراة التى جرت بينهما اليوم الثلاثاء، فى افتتاح الأسبوع الخامس من عمر الدورى العام، وسجل هدفىّ الإسماعيلى الثنائى فخر الدين بن يوسف ومحمد صادق فى الدقيقتين 61 و79 على التوالى. وفى الشوط الأول، ألغى الحكم محمد معروف هدفا لفريق الاسماعيلى فى الدقيقة 23 سجله شكرى نجيب بداعى التسلل، وفى الدقيقة 30 أنقذ الحارس عمر رضوان فريقه من هدف محقق من أحمد مدبولى لاعب الاسماعيلى الذى انفرد بالحارس تماما لكن الأخير أنقذ مرماه ببراعة. وفى الدقيقة 35 كاد هانى رشدى لاعب أسوان يسجل هدف التقدم لفريقه فى شباك الدراويش، ولكن محمد صبحى حارس الاسماعيلى يتصدى وينقذ مرماه، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى. وفى الشوط الثانى، سيطر الاسماعيلى على مجريات اللقاء تماما وسجل هدفىّ الفوز بتوقيع فخر الدين بن يوسف من ركلة جزاء مثيرة للجدل فى الدقيقة 61، قبل أن يضيف محمد صادق الهدف الثانى فى الدقيقة 79 من تصويبة صاروخية سكنت شباك الحارس عمر رضوان. بدأ الإسماعيلى المباراة بتشكيل يضم فى حراسة المرمى محمد صبحى، وخط الدفاع رضوان شريفى ، مروان الصحراوى ، محمد عمار ، محمد بيومى، وخط الوسط الدفاعى محمود دونجا – محمد عادل، وخط الوسط الهجومى محمد الشامى – أحمد مدبولى، وخط الهجوم شكرى نجيب ، شيلونجو. بينما خاض أسوان المباراة بتشكيل مكون من فى حراسة المرمى عمر رضوان ، وهيثم الفيل ،أحمد سالم صافى ، عبد الوهاب إسماعيل ،محمود شبانة ، أحمد فتحى ، أحمد أيمن ،محمد العشرى ،أحمد صغيرى ،هانى رشدى ،عمرو ناصر. وغاب سامى الشيشينى المدير الفنى لفريق أسوان عن المباراة بسبب إيقافه مباراة واحدة من جانب اتحاد الكرة بعد طرده فى المباراة السابقة بالدورى أمام الجونة، ليتم ايقافه مباراة وتغريمه 20 ألف جنيه. بهذه النتيجة رفع الاسماعيلى رصيده إلى 6 نقاط فى جدول الدورى بينما تجمد اسوان عن 6 نقاط أيضا جمعها من فوزين و3 هزائم متتالية.

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