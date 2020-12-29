شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر يهنئ والده بعد اختياره مديرا فنيا لمنتخب 2003: مبروك يا حاج.. ربنا يكرمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، والده محمود جابر باختياره مديرا فنيا لمنتخب الشباب مواليد 2003، حيث غرد عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا :" مبروك يا حاج .. ربنا يكرمك يارب".



عمر جابر عبر تويتر

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم فى اجتماعها اليوم، تشكيل الجهاز الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2003 المشارك فى كأس العالم 2023 بإندونيسيا من: محمود جابر مديرا فنيا وكرم مرسى مدربا عاما وحمدى حمدان مدربا وايهاب جلال مدربا لحراس المرمى.

كما قررت اللجنة تشكيل الجهاز الفنى لمنتخب الناشئين مواليد 2006 المقرر مشاركته فى كأس العالم للناشئين المقرر اقامتها فى بيرو عام 2023 من: مؤمن سليمان مديرا فنيا ومؤمن عبد الغفار مدربا عاما وعصام عبده مدربا ويوسف طاهر مدربا لحراس المرمى.

على أن يبدأ عمل الاجهزة الفنية فورا اعتبارا من أول يناير المقبل ويتم استكمال الأجهزة الإدارية والطبية والمعاونة لكلا الفريقين بعد فترة اختيار اللاعبين.

وقررت اللجنة فى اجتماعها أيضا توجيه الشكر لأجهزة منتخبات الكرة الشاطئية والنسائية والصالات مع إعادة تشكيل الأجهزة للفرق المطلوب تكوينها بعد مراجعة الارتباطات الرسمية لها.

كما قررت اللجنة صرف 50 ألف جنيه لكل ناد من أندية القسم الثانى و30 ألف جنيه لكل ناد من أندية القسم الثالث، وذلك من قيمة المساعدات المالية المقررة لها.