شكرا لقرائتكم خبر عن ساسي يشارك في تدريبات الزمالك ..وغياب جنش..وعودة حارس الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق خلال التدريبات الجماعية اليوم ، بعدما غاب عن التدريبات قبل مباراة سموحة، بسبب كدمة في القدم، وخشى الجهاز الفني الدفع به في لقاء أمس أمام سموحة حتى لا تتفاقم إصابته، وشارك فرجاني ساسي في التقسيمة الفنية من بدايتها لنهايتها لتتأكد جاهزيته من الناحية الفنية للمشاركة مع الفريق في لقاء إنبي المقبل.

كان ساسى قد غاب عن خوض عملية الاحماء مع اللاعبين قبل مباراة سموحة أمس باستاد برج العرب بالرغم من محاولة بيدرو مدرب الأحمال معه في إشارة منه الى عدم رضاه على العلاقة بينه وبين مسئولي الزمالك فى الفترة الماضية التى شهدت مفاوضات مكثفة من الطرفين لتجديد عقده الذى ينتهي بنهاية الموسم الحالى وتلقي عروض خارجية فى مقدمتها نتادي الدحيل القطرى .

بينما خضع عبد الله جمعة لاعب الفريق لتدريبات تأهيلية على هامش المران ، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، ثم خضع لتدريبات في صالة الجيمانزيوم بالنادي، وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو عدم استكمال اللاعب للتدريبات الجماعية لتفادي إصابته بالإجهاد خاصة وأنه عائد مؤخرا من الإصابة بفيروس كورونا حيث اعلن اللاعب على انستجرام شفائه وسلبية مسحته ليعود للتدريبات التاهيلية قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية .

كما انتظم أحمد نادر السيد حارس مرمى فريق الشباب في التدريبات الجماعية للفريق الأول بعد غيابه في الفترة الماضية بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وشارك أحمد نادر في التدريبات برفقة الثنائي محمد أبو جبل ومحمد عواد، فيما خضع محمود عبدالرحيم جنش لتدريبات خفيفة على هامش المران.