شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلي يكشف تفاصيل إصابة محمد بيومي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض محمد بيومى ظهير فريق الإسماعيلى للإصابة خلال مباراة فريقه أمام أسوان والتى حسمها الدراويش بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، من جانبه، كشف أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبي للأسماعيلي، أن إصابة محمد بيومي عبارة عن تمزق فى العضلة الأمامية والتى تسببت فى استبداله بمواجهة اليوم أمام أسوان، مؤكدا خضوع اللاعب للأشعة للوقوف على المدة التى يحتاجها قبل العودة للتدريبات الجماعية.

ويستأنف فريق الإسماعيلي تدريباته يوم الخميس المقبل، بعدما منح محمد وهبة مدرب الفريق لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة بعد الفوز على أسوان ليبدء بعدها الإستعدادات لمباراة مصر المقاصة المحدد لها الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السابقة للدوري الممتاز.

وحقق فريق الإسماعيلى فوزه الأول هذا الموسم، على حساب أسوان بعدما تغلب عليه بنتيجة 2-0 فى المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء، فى افتتاح الأسبوع الخامس من عمر الدورى، وسجل هدفىّ الإسماعيلى الثنائى فخر الدين بن يوسف ومحمد صادق فى الدقيقتين 61 و79 على التوالى.

ويستعد النادى الإسماعيلى لخوض مباراة حاسمة أمام الرجاء المغربى يوم 11 يناير المقبل فى إياب قبل نهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى تاريخه بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.