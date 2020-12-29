شكرا لقرائتكم خبر عن محمد وهبة : هدفي اسعاد جماهير الإسماعيلي ومش مهم المناصب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث محمد وهبة مدرب فريق الإسماعيلى عن انتصار الدراويش على أسوان بثنائية نظيفة فى مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتحقيق أول فوز منذ انطلاق البطولة، مؤكدا أن هدفه الأول والأخير هو اسعاد الجماهير التى يعلم مدى عشقها للفريق.

وحصد الإسماعيلي أول انتصار على الصعيد المحلي هذا الموسم على حساب أسوان بثنائية فى إطار منافسات الأسبوع الخامس من عمر الدورى المصري الممتاز.

وقال محمد وهبة فى تصريحات إعلامية :”أود أن أشكر اللاعبين الذين كل ما يحتاجوه فقط هو الدعم والثقة من أجل استمرار الانتصارات”، وأضاف :”لا أهتم بأى مسميات ما يشغلنى هو خدمة فريقى الذى نشأت بين جدرانه والقادم أفضل”.

ومنح محمد وهبة مدرب الإسماعيلى لاعبيه راحة سلبية قصيرة من التدريبات لمدة 24 ساعة بعد الفوز على أسوان بهدفين لحساب الجولة الخامسة من عمر الدورى المحلى.

ومن المقرر أن يستأنف الإسماعيلي تدريباته اعتبارا من الخميس المقبل استعدادا للقاء مصر المقاصة يوم الأحد المقبل بالأسبوع السابع لمسابقة الدوري.

وتذوق فريق الإسماعيلى طعم الفوز لأول مرة هذا الموسم، على حساب أسوان بعدما تغلب عليه بنتيجة 2-0 فى المباراة التى جرت بينهما اليوم الثلاثاء، فى افتتاح الأسبوع الخامس من عمر الدورى العام، وسجل هدفىّ الإسماعيلى الثنائى فخر الدين بن يوسف ومحمد صادق فى الدقيقتين 61 و79 على التوالى.

كما عبر محمد صادق لاعب وسط الإسماعيلى عن سعادته بمساهمته فى حصد الفريق أول فوز بمسابقة الدورى بعدما سجل هدف الدراويش الثانى فى شباك أسوان من تسديدة صاروخية سكنت شباك الحارس عمر رضوان.

وقال فى تصريحات إعلامية عقب اللقاء :”كنا فى حاجة ماسة لهذا الانتصار من أجل استعادة ثقتنا وتحسين ترتيبنا بجدول مسابقة الدورى”، واستكمل حديثه :”أحمد الله على هذا الهدف ،أتدرب باستمرار على التسديدات وأتطلع دائما لمساعدة فريقى فى حصد الانتصار”، واختتم قائلا :”الإسماعيلى فريق كبير ،وسنقاتل جميعا من أجل وضعه فى مكانة أفضل فهو يستحق التواجد بين الكبار”.