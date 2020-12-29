تقارير: أندية الدوري الإنجليزي تجتمع لمناقشة إيقاف البطولة لمدة أسبوعين بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، ستعقد اجتماعاً لمناقشة إمكانية إيقاف البطولة لمدة أسبوعين.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، أعلنت اليوم الثلاثاء، تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بين لاعبي وموظفي أندية بريميرليج.

ووفقاً لصحيفة "تيليجراف" البريطانية، فإن أندية بريميرليج ستعقد اجتماعاً لمناقشة إمكانية إيقاف البطولة لمدة أسبوعين بسبب الخوف من فيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن رؤساء الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي، عقدوا محادثات رسمية، لإيقاف البطولة مؤقتاً، بعد ظهور حالات فيروس كورونا كثيرة في مانشستر سيتي.

وضرب فيروس كورونا صفوف فريق مانشستر سيتي، وأجبر النادي السماوي على تأجيل مباراته ضد إيفرتون التي كان مقررًا لها مساء أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن الأندية الإنجليزية تريد إيقاف البطولة مؤقتاً لمدة أسبوعين، للحد من انتشار فيروس كورونا بين الفرق.