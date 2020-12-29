حجازي يعود لتدريبات الاتحاد بعد شفاءه من الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:
أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، عودة المدافع المصري أحمد حجازي للمشاركة في تدريبات الفريق بعد شفاءه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.
وكان اتحاد جدة قد أعلن في بيان رسمي سابق، أن حجازي سيخضع لفحوصات طبية بعد إصابته في مواجهة الهلال بالدوري السعودي، يوم السبت الماضي.
وأشار الاتحاد في بيان له أن حجازي حصل على الضوء الأخضر للمشاركة في تدريبات الفريق من جديد بعد فترة الراحة التي حصل عليها.
وأصيب حجازي بكدمة في كاحل القدم أدت لغيابه عن التدريبات الأخيرة للفريق، قبل أن يعود للمشاركة من جديد.
الجدير بالذكر أن الاتحاد سيتوجه إلى حفر الباطن غدًا الأربعاء، استعدادًا لمواجهة أصحاب الأرض في الدوري يوم الخميس.
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