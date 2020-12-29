ناد إسباني يدخل سباق التعاقد مع مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن نادي رايو فاليكانو، الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية الإسباني، انضم إلى سباق الأندية الأوروبية الراغبة في التعاقد مع مصطفى محمد مهاجم الزمالك في يناير المقبل.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الثلاثاء، إن رايو فاليكانو مهتم بالتوقيع مع المهاجم المصري البالغ من العمر 23 عاما، مشيرةً إلى أنه يتألق في الدوري الممتاز وسجل بالفعل هدفين في مباراتين.

وأضافت أن الزمالك حدد مبلغ يقترب من 4.5 مليون يورو للتفريط في خدمات مصطفى محمد رغم أن قيمته التسويقية تقدر بنحو 2.5 مليون يورو، وفقا لموقع "ترانسفر ماركت" المتخصص.

وأشارت إلى أن فاليكانو لن يتمكن من الاقتراب من تلك الأرقام التي يطلبها الزمالك، لكن النادي الإسباني بدأ بالفعل محاولة التعاقد مع "اللؤلؤة المصرية" حتى تؤثي بثمارها وينخفض سعره.

وأوضحت "ماركا" أن أكبر عائق يواجه إتمام الصفقة هو التكيف الضعيف المحتمل لمصطفى محمد مع كرة القدم الأوروبية وأن مهاجم الزمالك لم يلعب أبدًا خارج بلاد، بجانب اختلاف الثقافة واللغة.

وكشفت الصحيفة أن هناك عدة فرق أوروبية تسعى إلى ضم مصطفى محمد مثل جالطة سراي وفنربخشة التركيين، مضيفةً أن مصطفى محمد يعد بين ثلاثة أسماء مرشحة لدعم هجوم رايو فاليكانو.

ونقلت "ماركا" تصريحات من ديفيد كوبينو، المدير الرياضي لرايو فاليكانو يقول فيها: "نحمد الله أننا لن نضطر لضم أي لاعب لعدم وجود إصابات، لكن من الواضح أنه يجب التعاقد مع لاعب هداف".

وأضاف المدير الرياضي لفاليكانو: "نحن سعداء باللاعبين الذين نملكهم في الفريق، ولكننا نفتقر إلى اللاعب الذي يسجل الأهداف، وسنذهب إلى سوق الانتقالات للبحث عن هذا اللاعب وضمه".