يلا شوت الجديد " مشاهدة مباراة برشلونة وايبار بث مباشر يلا شوت اليوم " في الدوري الأسباني

أعلن رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة تشكيل فريقه لمواجهة إيبار بمنافسات الدوري الإسباني. ويحل إيبار ضيفًا على الفريق الكتالوني، ضمن منافسات الجولة الـ 16 على ملعب "كامب نو". تعرف على معلق مباراة برشلونة وإيبار اليوم في الدوري الإسباني تشكيل برشلونة ضد إيبار حراسة المرمى: تير شتيجن. خط الدفاع: ديست، أراخو، لينجليه، مينجويزا، فيربو. خط الوسط: بيانيتش، بيدري. خط الهجوم: جريزمان، بيدري، برايثوايت.

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