مشاهدة مباراة برشلونة وايبار بث مباشر بتاريخ 29-12-2020 الدوري الاسباني

تشكيلة برشلونة المتوقعة ضد ايبار

تشكيلة برشلونة المتوقعة ضد ايبار اليوم الثلاثاء من المتوقع ان يلعب برشلونة المباراة على ملعبه اليوم في الاسبوع 16 بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي مارك أندريه تير شتيغن ، وفي خط الدفاع جوردي ألبا،

كليمون لونجليه، رونالد أروخو، سيرجينو ديست ، وفي خط الوسط فرينكي دي يونج، ميراليم بيانيتش، بيدري ، وفي خط الهجوم مارتن بريثويت، أنطوان جريزمان، فرانسيسكو ترينكاو.

بطاقة مباراة برشلونة وايبار

البطولة الدوري الاسباني

الجولة الأسبوع 16

موعد المباراة 29-12-2020

توقيت المباراة 6:00 مساءاً بتوقيت مصر

القناة الناقله بي ان سبورت 3

معلق المباراة كامب نو

ملعب المباراة عصام الشوالي