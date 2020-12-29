بث مباشر ...مشاهدة مباراة برشلونة وايبار beIN SPORTS اليوم في الدوري الأسباني

مشاهده مباراه برشلونه وايبار barcelona vs eibar مساء اليوم الثلاثاء في الدوري الاسباني ، ضمن الجوله السادسه عشر للموسم الحالي ، حيث من المقرر اليوم ان يستضيف نادي برشلونه خصمه فريق ايبار في المواجهه التي سوف تقوم اليوم علي ارضيه ملعب كامب نو معقل فريق برشلونه والذي يخوض عليه البرسا المواجهة ، واليوم الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر تقام المواجهه في النصف الاول في الموسم ضمن مواجهه الذهاب والتي سوف يخوضها اليوم برشلونه علي ارضه من اجل الحصول علي الثلاث نقاط لتعزيز مكانته في الدوري وسوف تبدا اليوم الثلاثاء مباراه برشلونه و ايبار في تمام الساعه الثامنه والربع مساءا بتوقيت مصر.

مباراة برشلونة وايبار

يقدم برشلونه اداء متميز في اخر المباريات

علي التوالي في جميع البطولات وفي اخر مباراه لعبها نادي برشلونه قبل مواجهه اليوم وكانت من امام خمصه فريق بلد الوليد و حقق برشلونه الانتصار في المباراه خارج ملعبه بثلاث اهداف مقابل لا شئ وحاليا نادي برشلونه صاحب المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 24 نقطه ويريد فريق برشلونه الفوز في هذه المباراه من اجل تعزيز مكانته في الدوري قبل نهايه العام الحالي ، وقد خاض فريق برشلونة الي الان في الموسم 14 مباراة وحقق الانتصار في 7 مباريات وتعادل في ثلاث مباريات وقد خسر الفريق في 4 مباريات.

موعد مباراة برشلونة وايبار

فيما نادي ايبار علي الجانب الاخر في مواجهه اليوم يدخل ضيفا وهو صاحب المركز السابع عشر في جدول الترتيب برصيد 15 نقطه بفارق 9 نقاط قبل المواجهه من امام خصمه فريق برشلونه ، وقد لعب نادي ايبار 15 مباراه و حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وقد خسر الفريق في 6 مباريات واخر مباراه لعبها نادي ايبار قبل مواجهه اليوم كانت من امام نظيره فريق الافيس والتي خسر فيها بهدفين مقابل هدف وسوف تنقل اليوم الثلاثاء مباراه برشلونه وايبار علي قناه بي ان سبورت الثالثه ، واليوم يامل فيها ايبار علي الاقل الخروج بنتيجة اجابية في المباراة الصعبه خارج ملعبه.