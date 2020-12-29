هازارد على رأس قائمة ريال مدريد أمام إلتشي في الليجا

أعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد، بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، عن قائمة اللاعبين لمباراة الغد أمام إلتشي، في الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

ويحل ريال مدريد ضيفًا في تمام الساعة

العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت "القاهرة"، الأربعاء، على ملعب "مانويل مارتينيز فاليرو" بقيادة الحكم، خورخي فاسكيز.

وشهدت القائمة عودة لاعب وسط الفريق المخضرم، لوكا مودريتش، بعد غيابه

وضمت القائمة كلا من :

عن مباراة غرناطة الماضية قبل التوقف لأعياد الميلاد مع استمرار ظهور اسم، إدين هازارد.

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، ألتوبي.

الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، ميندي.

الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، أوديجارد، إيسكو.

الهجوم: هازارد، بنزيما، أسينسيو، فاسكيز، يوفيتش، فينيسيوس، ماريانو.