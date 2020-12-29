اخبار الرياضه

محمد النني أساسيًا مع أرسنال أمام برايتون بالدوري الإنجليزي

0 نشر
0 تبليغ

أعلن الجهاز الفني لفريق أرسنال بقيادة المدرب ميكيل أرتيتا، التشكيل الأساسي لمواجهة نظيره برايتون، والتي تقام مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري

الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وحسب الموقع الرسمي للنادي، فإن اللاعب المصري محمد النني يتواجد في التشكيل الأساسي، وعاد الجابوني بيير إيميريك

أوباميانج إلى التشكيل الأساسي لفريق أرسنال بعد غيابه عن المباريات الماضية للإصابة.

وضم تشكيل أرسنال أمام برايتون كلا من :

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: بيليرين، هولدينج، ماري، تيرني.

خط الوسط: تشاكا، النني، ساكا.

خط الهجوم: سميث روي، مارتينيلي، أوباميانج.

كانت هذه تفاصيل خبر محمد النني أساسيًا مع أرسنال أمام برايتون بالدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا