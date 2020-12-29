محمد النني أساسيًا مع أرسنال أمام برايتون بالدوري الإنجليزي

أعلن الجهاز الفني لفريق أرسنال بقيادة المدرب ميكيل أرتيتا، التشكيل الأساسي لمواجهة نظيره برايتون، والتي تقام مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوريالإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
وحسب الموقع الرسمي للنادي، فإن اللاعب المصري محمد النني يتواجد في التشكيل الأساسي، وعاد الجابوني بيير إيميريكأوباميانج إلى التشكيل الأساسي لفريق أرسنال بعد غيابه عن المباريات الماضية للإصابة.
وضم تشكيل أرسنال أمام برايتون كلا من :
حراسة المرمى: لينو.
خط الدفاع: بيليرين، هولدينج، ماري، تيرني.
خط الوسط: تشاكا، النني، ساكا.
خط الهجوم: سميث روي، مارتينيلي، أوباميانج.
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