مشاهدة مباراة برشلونة وايبار بث مباشراليوم في الدوري الأسباني

التقطت عدسات الكاميرات مغادرة البرغوث الإرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، لمدينة روزاريو، عائدً إلى أٍسبانيا لمشاهده مباراة برشلونة ضد إيبار من مدرجات كامب نو، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المتوقع أن يصل اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى أرضية ملعب "كامب نو"، معقل البارسا قبل أنطلاق صافرة بداية مباراة برشلونة ضد إيبار.

ويغيب ليونيل ميسي عن مباراة برشلونة ضد إيبار اليوم، بسبب معاناته من ألام في الكاحل، وطلب من الهولندي رونالد كومان المدير الفنى مد

أجازته.

[ميسي] ميسي

وعلى الرغم من توالي الأحاديث حول رحيل ميسي عن صفوف برشلونة خلال فترة سوق الأنتقالات الشتوية المقبلة في يناير، الإ انه يترك باب المفاوضات متاحًا أمام إدارة برشلونة.

ويدخل الفريق الكتالوني اللقاء في المركز الـ5 برصيد 24 نقطة حصل عليهم من 14 لقاء، مقسمين ما بين فوز في 7 مباريات، و3 تعادلات، 4 هزائم، ويتبقى له مباراتين، فيما يدخل إيبار اللقاء في المركزالـ17 برصيد

15 نقطة، فاز 3 مناسبات، وخسر 6 جولات، وتعادل في مثلهم ايضًا.

قائمة برشلونة ضد إيبار فى الدوري الإسباني



وكشف الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة عن قائمة تضم 21 لاعباً لمواجهة إيبار فى الليحا وجاءت كالتالي:

تير شتيجن، ديست، اراوخو ، بوسكيتس، الينيا ، جريزمان ، بيانيتش، بريثوايت، ديمبيلي، ريكي بويج، نيتو، كوتينيو، لينجليت ، بيدري ، ترينكاو ، ماتيوس ، دي يونج ، اومتيتي ، جونيور ، اينياكي بينيا ، ومينجويزا.