رابط .مشاهدة مباراة برشلونة وايبار بث مباشر اليوم 29/12 بالدوري الإسباني

تترقب جماهير الفريق الكتلوني موعد بداية مباراة برشلونة وإيبار مساء يوم الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر 2020، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الأسباني.

يستعرض موقع الوفد خدمة مشاهدة مباراة برشلونة وايبار بث مباشر اليوم، وذلك في تمام الساعة 21:15 بتوقيت مكة المكرمة بما يوافق الساعة 20:15 بتوقيت القاهرة، وسيذاع اللقاء عبر قناة بي ان سبوت HD 3، بصوت المعلق عصام الشوالي.

سيتم وضع البث المباشر لمباراة

مباراة البارسا وإيبار في وقت بداية المباراة، في حال توقف البث حدث الصفحة.

مواجهة الفريق الكتلوني مع ايبار، تعد مواجهة مهمة لكلا الفريقين والتي لاتخضع لأي معيار فني محدد، ومن يكون جاهزا فنيا ونفسيا ومعنويا هو من سينتصر، لذلك سيكون لاعبين الفريقين مطالبين باللعب بهدوء وجديه والابتعاد عن الانفعال والتركيز فقط داخل الميدان.

يتنافس كل من البارشا وايبار على نقاط المباراة الثلاث، حيث يقدم الفريقين أداء متميز في الأونة الأخيرة، لذلك من المرتقب أن يحمل اللقاء بين الفريقين ندية عالية من أجل حصد نقاط المباراة الثلاث.

يتواجد نادي برشلونة في المركز الخامس برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد نادي ايبار في المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة على جدول ترتيب الدوري الاسباني.