هوكي الشرقية المرتبط يفوز على الشرطة في الدوري العام للناشئين

حقق ناشئين هوكى الشرقية فوزًا مستحقًا على الشرطة بسداسية نظيفة في رابع مباريات الفريق في الدوري العام المصري للهوكي مرتبط 2005، في المباراة التى أقيمت على ملعب هوكي الشرقية عصر اليوم. أقيمت على ملعب هوكي الشرقية عصر اليوم. أحرز أهداف الشرقية: زياد تامر هدفين، ومحمد اسامة هدفين، ويوسف محمد هدف، ومحمد هانى هدف. هدف، ومحمد هانى هدف. يذكر أن الجهاز الفنى للشرقية يتكون من: محيي زغلول المدير الفنى قطاع للهوكى، وإبراهيم توفيق مدير فني، ووليد المحمدي مدرب عام، وأحمد متولي إداري الفريق، وأحمد عامر طبيب الفريق.

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