كورة جول | مشاهدة مباراة برشلونة وايبار بث مباشر يلا شوت اليوم 29/12/2020

يقدم لكم موقع الوفد بث مباشر لمباراة برشلونة وايبار في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 29-12-2020 في الجولة 16 من الدوري الاسباني.

ينقل بث مباشر مباراة “برشلونة وايبار” على قناة بي إن سبورتس 3، بصوت المعلق التونسي “عصام الشوالي”، كما ينقل على قناة لاليجا تي في بار.

وتقام مواجهة برشلونة وايبار على ملعب “كامب نو”، بإدارة من الحكم الاسباني “خافير ألبيرولا روخاس”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 18:15 بتوقيت جرينتش، 20:15 بتوقيت مصر، 21:15 بتوقيت السعودية.

أدت سلسلة الأربع مباريات بدون هزيمة في الدوري الاسباني إلى رفع “برشلونة” بشكل ملحوظ في جدول الترتيب، إذ

يتواجد في المركز الخامس برصيد 24 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن المركز الرابع والثالث، وبفارق 8 نقاط عن المركز الثاني الذي يتواجد فيه “ ريال مدريد ”.

وكانت اخر مرة حصد فيها برشلونة 24 نقطة فقط بعد مرور 14 جولة في موسم 2003/2004، وأنهى هذا الموسم في المركز الثاني برصيد 72 نقطة خلف البطل “فالنسيا”.

وسيفتقد برشلونة خدمات اسطورته الارجنتينية “ليونيل ميسي” الذي طلب تمديد فترة الراحة التي استغلها من

أجل السفر إلى بلاد التانجو.

على الجانب الآخر، تلقى “ايبار” هزيمتان متتاليتان ليظل للمباراة الرابعة على التوالي دون تحقيق الفوز في الدوري الاسباني، ما جعله يتأرجح على حافة منطقة الهبوط.

ويُنسب سبب تراجعهم إلى “خط هجومهم” الذي سجل أدنى مستوى في الدوري الاسباني بمقدار 0.73 هدف في كل مباراة، وهو ما أضعف العمل الجيد للدفاع الذي يحتل المرتبة السابعة في ترتيب أقوى الخطوط في المسابقة حيث تلقى ​​هدف واحد فقط في كل مباراة.